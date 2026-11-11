NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die Alphabet A (ex Google)-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 145.77 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 68.603 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie auf 287.38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’715.09 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 97.15 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Alphabet A (ex Google) eine Marktkapitalisierung von 3.50 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch