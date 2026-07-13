Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
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Akzo Nobel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Expertenteam ging am Montag im Rahmen seiner monatlichen Analyse der Baubranche auf die aktuellen Trends in Europa ein. Dabei wiesen die Analysten darauf hin, dass sich die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland verbessert, in Frankreich und Großbritannien indes weiter verschlechtert hätten. Für den Farben- und Lackhersteller Akzo seien die europäischen Baumärkte von besonderer Bedeutung. In der zweiten Jahreshälfte könnte eine mögliche Erholung in Frankreich und Verbesserungen in Deutschland Rückenwind geben. Aktuell sei aber noch Vorsicht geboten./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Market-Perform
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
59.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
57.02 €
|
Abst. Kursziel*:
3.47%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
57.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.40%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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