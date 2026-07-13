Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
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Santander Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Santander von 12,90 auf 13,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Cecilia Romero Reyes rechnet laut ihrer am Dienstag vorliegenden Einschätzung mit einer guten Berichtssaison der spanischen Banken. Im Wettbewerb entwickelten sie sich aber zunehmend unterschiedlich. Romero Reyes favorisiert CaixaBank und Santander, stufte Unicaja aber auf "Underweight" ab./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Overweight
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
13.70 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
11.85 €
|
Abst. Kursziel*:
15.65%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
11.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.16%
|
Analyst Name::
Cecilia Romero Reyes
|
KGV*:
-
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|RBC Capital Markets
|19.05.26
|Santander Buy
|UBS AG
|18.05.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|12:13
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|13.07.26
|Santander Buy
|UBS AG
|30.06.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|19.05.26
|Santander Buy
|UBS AG
|18.05.26
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|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|11.12
|0.13%
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