Santander 11.12 CHF 0.13% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Santander von 12,90 auf 13,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Cecilia Romero Reyes rechnet laut ihrer am Dienstag vorliegenden Einschätzung mit einer guten Berichtssaison der spanischen Banken. Im Wettbewerb entwickelten sie sich aber zunehmend unterschiedlich. Romero Reyes favorisiert CaixaBank und Santander, stufte Unicaja aber auf "Underweight" ab./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 21:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.