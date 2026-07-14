ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
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14.07.2026 12:12:28
ING Group Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING von 29,50 auf 31,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Johan Ekblom rechnet mit einer zweistelligen Gewinnsteigerung, wie er am Montag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen Ende Juli schrieb. Er sieht starke Zinseinkünfte und Gebühreneinnahmen./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Buy
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
31.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28.43 €
|
Abst. Kursziel*:
10.78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.39%
|
Analyst Name::
Johan Ekblom
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Goldman Sachs Group Inc.
|12:12
|ING Group Buy
|UBS AG
|09.07.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|26.24
|2.42%
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