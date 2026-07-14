Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’212 -0.4%  SPI 19’997 -0.3%  Dow 52’621 0.2%  DAX 25’088 -0.1%  Euro 0.9241 -0.3%  EStoxx50 6’269 0.0%  Gold 4’081 2.0%  Bitcoin 51’461 1.5%  Dollar 0.8073 -0.9%  Öl 85.3 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nach IPO-Flop: SMAG-Aktie kämpft um Vertrauen - Rheinmetall, RENK & Co. unter Beobachtung
BP-Aktie dennoch in Grün: Ölförderung im Upstream-Bereich dürfte im 2. Quartal sinken
Bechtle sichert sich Rahmenvertrag: Aktie trotzdem im Minus
Uber verhandelt offenbar über Übernahme von Delivery Hero - Aktien im Blick
TRATON-Aktie höher: Q2-Zahlen fallen deutlich besser aus als erwartet
Suche...
eToro entdecken

Uber Aktie 47459333 / US90353T1007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Medienbericht 14.07.2026 16:23:36

Uber verhandelt offenbar über Übernahme von Delivery Hero - Aktien im Blick

Uber verhandelt offenbar über Übernahme von Delivery Hero - Aktien im Blick

Der US-Fahrdienstvermittler und Lieferdienst Uber macht Kreisen zufolge Ernst mit seinem Vorhaben zur Übernahme des deutschen Delivery-Hero-Konzerns .

Uber
59.84 CHF -1.77%
Kaufen Verkaufen
Die Amerikaner befänden sich mittlerweile in fortgeschrittenen Gesprächen mit den Berlinern und wollten das Unternehmen dabei spürbar höher bewerten als es zuletzt an der Börse wert war, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Bevor die Nachricht bekannt wurde, notierte die im MDAX notierte Aktie bei knapp 37 Euro. Der Delivery-Hero-Kurs sprang via XETRA zuletzt um 6,17 Prozent hoch auf 39,25 Euro. Im NYSE-Handel zeigt sich die Uber-Aktie dagegen 2,8 Prozent schwächer bei 72,18 US-Dollar. Uber will dem Vernehmen nach noch diese Woche eine Einigung mit Delivery Hero erzielen.

Das Interesse des US-Konzerns ist seit Mai öffentlich. Damals teilte Delivery Hero mit, dass Uber auf die Berliner zugekommen sei und ein Angebot über 33 Euro in Aussicht gestellt habe. Wenige Tage später wurde bekannt, dass Uber seinen direkten Stimmrechtsanteil an Delivery Hero auf 24,99 Prozent ausgebaut und sich inklusive Finanzinstrumente gar den Zugriff auf insgesamt fast 37 Prozent der Aktien gesichert hatte. Schon damals war im Gespräch, dass Uber möglicherweise auch bereit sei, sein Angebot zu erhöhen, um skeptische Investoren zu überzeugen. Zudem wurde spekuliert, dass weitere Bieter auf den Plan treten könnten.

/men/he

BERLIN/NEW YORK (awp international)

Weitere Links:

Merck erhält grünes Licht für Erbitux-Erweiterung in der EU - Aktie gibt nach

Bildquelle: Delivery Hero
In eigener Sache

Trading Signals: Barry Callebaut: Bittersüsse Bilanz

Die Rückkehr zum Volumenwachstum macht Barry Callebaut Hoffnung, doch der Schokoladenriese bleibt unter Druck. Schwache Endmärkte, sinkende Umsätze und neue Risiken durch steigende Kakaopreise belasten die Aktie.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Uber

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Uber

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
28.05.26 Uber Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.

Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

15:20 Logo WHS DAX Livetrading: 100 Punkte runter, 100 Punkte rauf – was für ein Zickzack!
14:55 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (59%) mit Lock-In auf Societe Generale SA, ABN AMRO Bank NV, UniCredit SpA
10:13 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alphabet, Apple, Microsoft
09:24 SMI hält Kontakt zum Rekordhoch
09:04 Marktüberblick: Technologiewerte unter Druck
06:01 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Im Konsolidierungsmodus
09.07.26 SK hynix: Im Zentrum der KI-Revolution – der Speicherchip-Spezialist vor dem Nasdaq-Debüt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
08.07.26 Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’797.09 19.81 SJUBNU
Short 15’106.75 13.72 SLSB2U
Short 15’650.45 8.97 S5B72U
SMI-Kurs: 14’212.05 14.07.2026 16:26:28
Long 13’625.85 19.81 SGBNXU
Long 13’316.91 13.85 S1B77U
Long 12’758.94 8.97 BSU9TU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Uber 59.84 -1.77% Uber

Meistgelesene Nachrichten

SpaceX-Aktie im Visier: Diese China-Warnung sollten Anleger jetzt ernst nehmen
ABB-Aktie gewinnt: Auftrag an Tata Consultancy ausgeweitet
SAP-Aktie stürzt trotz Kaufempfehlung ab - das steckt dahinter
TSMC-Aktie im Plus: KI-Boom treibt Umsatz weiter an
Bayer-Aktie fällt: Fitch bestätigt Rating mit "BBB"; Ausblick negativ
Ausblick: NEL ASA legt Quartalsergebnis vor
IBM enttäuscht beim Umsatz: Aktie rutscht ab und zieht Microsoft und SAP mit in die Tiefe
Auftrag aus Grossbritannien für Rheinmetall: Aktie gibt dennoch etwas nach
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Nach IPO-Flop: SMAG-Aktie kämpft um Vertrauen - Rheinmetall, RENK & Co. unter Beobachtung

Top-Rankings

KW 28: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 28: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 28: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.