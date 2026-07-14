Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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14.07.2026 16:23:36
Uber verhandelt offenbar über Übernahme von Delivery Hero - Aktien im Blick
Der US-Fahrdienstvermittler und Lieferdienst Uber macht Kreisen zufolge Ernst mit seinem Vorhaben zur Übernahme des deutschen Delivery-Hero-Konzerns .
Das Interesse des US-Konzerns ist seit Mai öffentlich. Damals teilte Delivery Hero mit, dass Uber auf die Berliner zugekommen sei und ein Angebot über 33 Euro in Aussicht gestellt habe. Wenige Tage später wurde bekannt, dass Uber seinen direkten Stimmrechtsanteil an Delivery Hero auf 24,99 Prozent ausgebaut und sich inklusive Finanzinstrumente gar den Zugriff auf insgesamt fast 37 Prozent der Aktien gesichert hatte. Schon damals war im Gespräch, dass Uber möglicherweise auch bereit sei, sein Angebot zu erhöhen, um skeptische Investoren zu überzeugen. Zudem wurde spekuliert, dass weitere Bieter auf den Plan treten könnten.
/men/he
BERLIN/NEW YORK (awp international)
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