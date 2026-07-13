Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
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Akzo Nobel Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Akzo Nobel mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Marcus Dunford-Castro verwies am Montag auf das Übernahmeangebot von Nippon Paint für die Decorfarben-Sparte von Akzo für 7,5 Milliarden Euro. Der Preis entspreche einem Aufschlag von 13 Prozent im Vergleich zu seiner Bewertung der Einzelteile (SOTP) im Höhe von 6,65 Milliarden Euro. Aus Sicht von Dunford-Castro verdeutlicht das neue Angebot den erheblichen Wert der Farbensparte./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Hold
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
58.98 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.75%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
58.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.05%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
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