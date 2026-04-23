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Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909

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23.04.2026 07:32:18

Akzo Nobel Buy

Akzo Nobel
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Quartalszahlen von 66 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sebastian Bray passte am Mittwochabend nach einem "überraschend guten ersten Quartal" des Lack- und Farbenherstellers seine Schätzungen an. Zudem habe er das hauseigene ChemCast-KI-Modell, das für die Analyse des Chemiesektors entwickelt wurde, um die Prognose von Umsatz, operativem Ergebnis und Bewertungskennzahlen für den Farbensektor erweitert. Das Modell deute darauf hin, dass die Preisentwicklung bei AkzoNobel und dem Fusionspartner Axalta von Quartal zu Quartal betrachtet robust sein dürfte./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Buy
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
67.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
53.36 € 		Abst. Kursziel*:
25.56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
53.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.13%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
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07:32 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.04.26 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
21.04.26 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.04.26 Akzo Nobel Equal Weight Barclays Capital
02.04.26 Akzo Nobel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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