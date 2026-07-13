NIPPON PAINT HOLDINGS Aktie 118824025 / US6546111021
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13.07.2026 14:02:07
Akzo Nobel-Aktie stärker: Nippon Paint zeigt Interesse - Steht weiter zu Axalta-Fusion
Der Lack- und Farbenhersteller Akzo Nobel hat wieder Interesse vom japanischen Rivalen Nippon Paint Holdings auf sich gezogen.
Nippon hatte es bereits zuvor auf Akzo Nobel abgesehen und wollte das Unternehmen zusammen mit dem US-Konzern Sherwin Williams schlucken. Die beiden gaben gemeinsame Bestrebungen nach Widerstand von Akzo allerdings vor gut einem Monat auf.
Akzo Nobel und Axalta hatten im November die Pläne für den Zusammengang beider Unternehmen angekündigt. Durch die Fusion soll ein Hersteller mit einem geschätzten Unternehmenswert von rund 25 Milliarden US-Dollar (rund 21,5 Mrd Euro) entstehen. Akzo Nobel würde 55 Prozent an dem kombinierten Unternehmen halten und seine Börsennotierung nach New York verlegen.
In Amsterdam klettert die Akzo Nobel-Aktie zeitweise um 1,71 Prozent auf 58,38 Euro.
/men/stk
AMSTERDAM (awp international)
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