ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
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ATOSS Software Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Atoss Software von 110 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Johannes Schaller verwies in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht über das zweite Quartal auf ein durchwachsenes Bild, das sich nach Analysen und Gesprächen mit Branchenvertretern abzeichne. Während Unternehmen wie SAP trotz des herausfordernden geopolitischen Umfelds voraussichtlich auf ein recht stabiles Nachfrageumfeld blicken dürften, stelle sich die Situation im Bereich Engineering-Software und IT-Dienstleistungen sehr unterschiedlich dar./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
70.70 €
|
Abst. Kursziel*:
41.44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.47%
|
Analyst Name::
Johannes Schaller
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ATOSS Software AG
|
13.07.26
|TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ATOSS Software von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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10.07.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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09.07.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
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09.07.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
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09.07.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
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09.07.26
|SDAX-Handel aktuell: Das macht der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
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09.07.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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09.07.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu ATOSS Software AG
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|08.07.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|13:20
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|Deutsche Bank AG
|08.07.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|30.04.26
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|Warburg Research
|13:20
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|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|ATOSS Software Buy
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|30.04.26
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|27.04.26
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|Warburg Research
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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