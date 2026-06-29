Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
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Akzo Nobel Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Akzo Nobel von 50 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die schwache Nachfrage aus dem Bau- und Renovierungsmarkt belaste weiter die Volumina und bremse die operative Dynamik des Farben- und Lackkonzerns, schrieb Marcus Dunford-Castro am Montagabend in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen. Zudem halte sich bei den Aktionären die Begeisterung über die geplante Fusion mit Axalta, über die am 5. August abgestimmt werde, in Grenzen. Der Experte senkte seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda)./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Hold
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
58.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.62%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
59.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.38%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
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