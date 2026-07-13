Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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14.07.2026 14:13:27
Iberdrola SA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Javier Garrido traut dem Versorger weiterhin zu, die Jahresziele zu übertreffen, auch wenn der Überschuss des ersten Halbjahrs vermutlich optisch schwächer ausfallen dürfte. Dies schrieb er am Dienstag in seinem Ausblick./rob/ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 10:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 10:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 10:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
21.18 €
|
Abst. Kursziel*:
-15.01%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
21.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.09%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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