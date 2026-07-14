Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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14.07.2026 12:38:00
Bechtle sichert sich Rahmenvertrag: Aktie trotzdem im Minus
Bechtle ist vom Bayerischen Staatsministerium der Justiz mit dem Betrieb und der Weiterentwicklung zentraler IT-Dienstleistungen beauftragt worden.
Die Bechtle-Aktie notiert im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 1,55 Prozent tiefer bei 30,58 Euro.
DJG/brb/mgo
Dow Jones Newswires
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.
Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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