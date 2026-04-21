HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel zwar von 75 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" bekräftigt. Kurzfristig biete die Aktie eine gute Möglichkeit, in das Thema Deeskalation im Iran zu investieren, schrieb Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unternehmen der Farben- und Lackindustrie profitierten in der Regel von niedrigeren Ölpreisen, da sie ihre Margen durch geringere Rohstoffkosten steigern könnten. Das längerfristige Investitionsargument sei die Fusion mit Axalta./ck/rob/gl;