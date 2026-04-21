Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich Gold & Co. heute
Apple-Aktie schwächer: Ära Tim Cook endet - Techriese bekommt einen neuen CEO
RBC Capital Markets gibt Beiersdorf-Aktie Underperform
MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TRATON von vor 3 Jahren verdient
SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Idorsia von vor 5 Jahren bedeutet
Suche...
eToro entdecken

Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909

48.78
CHF
0.15
CHF
0.31 %
10:17:34
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.04.2026 08:19:03

Akzo Nobel Buy

Akzo Nobel
48.78 CHF 0.31%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel zwar von 75 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" bekräftigt. Kurzfristig biete die Aktie eine gute Möglichkeit, in das Thema Deeskalation im Iran zu investieren, schrieb Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unternehmen der Farben- und Lackindustrie profitierten in der Regel von niedrigeren Ölpreisen, da sie ihre Margen durch geringere Rohstoffkosten steigern könnten. Das längerfristige Investitionsargument sei die Fusion mit Axalta./ck/rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 21:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Buy
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
66.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
52.08 € 		Abst. Kursziel*:
26.73%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
53.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.06%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten