Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
49.34CHF
-0.70CHF
-1.40 %
13:18:39
BRXC
20.11.2025 11:54:31
Akzo Nobel Buy
Akzo Nobel
49.34 CHF -1.40%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte beleuchtete in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse den Zusammenschluss mit Axalta hinsichtlich der Größenvorteile, Synergien und der US-Börsennotierung. Wettbewerbsrechtliche Hürden sollten zwar nicht unterschätzt werden, dürften allerdings auf lokaler Ebene mit attraktiven Verkaufserlösen zu beseitigen sein./ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
68.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
53.04 €
Abst. Kursziel*:
28.21%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
53.20 €
Abst. Kursziel aktuell:
27.82%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
18.11.25
|Dulux-Hersteller Akzo Nobel fusioniert mit Autolack-Spezialist Axalta (AWP)
21.10.25