Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’537 0.1%  SPI 17’249.7 0.2%  Dow 46’139 0.1%  DAX 23’352 0.8%  Euro 0.9296 0.0%  EStoxx50 5’580 0.7%  Gold 4’071 -0.2%  Bitcoin 74’178 0.8%  Dollar 0.8075 0.2%  Öl 64.1 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Partners Group2460882
Top News
Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag
Siemens Energy zieht an: Konzern plant milliardenschweren Aktienrückkauf
Bitcoin-Konkurrent: Arthur Hayes und Winklevoss-Capital glauben an Zcash
TRATON-Aktie leichter: MAN plant umfassenden Stellenabbau und Produktionsverlagerung
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt
Suche...
eToro entdecken

Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909

49.34
CHF
-0.70
CHF
-1.40 %
13:18:39
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.11.2025 11:54:31

Akzo Nobel Buy

Akzo Nobel
49.34 CHF -1.40%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte beleuchtete in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse den Zusammenschluss mit Axalta hinsichtlich der Größenvorteile, Synergien und der US-Börsennotierung. Wettbewerbsrechtliche Hürden sollten zwar nicht unterschätzt werden, dürften allerdings auf lokaler Ebene mit attraktiven Verkaufserlösen zu beseitigen sein./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Buy
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
68.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
53.04 € 		Abst. Kursziel*:
28.21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
53.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.82%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse