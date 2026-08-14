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Anlage im Blick 14.08.2026 11:03:08

So viel Verlust hätte ein Investment in Avalanche von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein Investment in Avalanche von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Einstieg in Avalanche hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

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Avalanche wurde am 26.10.2021 zu einem Wert von 69.17 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in AVAX investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.446 Avalanche. Da sich der Wert eines Coins am 13.08.2026 auf 6.445 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.317 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 90.68 Prozent verringert.

Am 19.06.2026 fiel AVAX auf ein 52-Wochen-Tief bei 5.890 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.09.2025 bei 35.28 USD.

Redaktion finanzen.net

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