TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde die AIXTRON SE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die AIXTRON SE-Anteile bei 35.29 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investierten, hätten nun 283.366 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 43.05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’198.92 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 21.99 Prozent.

Jüngst verzeichnete AIXTRON SE eine Marktkapitalisierung von 5.14 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der AIXTRON SE-Aktie fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines AIXTRON SE-Anteils lag damals bei 3.03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch