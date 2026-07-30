AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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AIXTRON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Anlagenbauer für die Chipindustrie habe für das zweite Quartal einen deutlich über den Erwartungen herausgekommenen Auftragseingang bekannt gegeben, schrieb Om Bakhda in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angetrieben wurde er laut dem Analysten durch Kunden aus dem Bereich InP-Optoelektronik./ck/rob/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Buy
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
73.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.72 €
|
Abst. Kursziel*:
123.11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34.03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
114.52%
|
Analyst Name::
Om Bakhda
|
KGV*:
-