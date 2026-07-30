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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Anlagenbauer für die Chipindustrie habe für das zweite Quartal einen deutlich über den Erwartungen herausgekommenen Auftragseingang bekannt gegeben, schrieb Om Bakhda in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angetrieben wurde er laut dem Analysten durch Kunden aus dem Bereich InP-Optoelektronik./ck/rob/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.