Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’127 -0.3%  SPI 19’909 -0.2%  Dow 51’876 -0.1%  DAX 24’660 0.0%  Euro 0.9220 0.0%  EStoxx50 6’212 -0.2%  Gold 4’037 -1.3%  Bitcoin 48’680 0.9%  Dollar 0.8086 -0.2%  Öl 72.4 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DroneShield-Aktie stemmt sich gegen den Abwärtstrend: Ist das Plus mehr als nur eine Erholung?
Lenovo-Aktie sackt ab: Warnung vor hohen Speicherpreisen bis 2030
Aktien von Samsung und SK hynix fallen: Offenbar neue Mega-Investitionen geplant
TSMC-Aktie profitiert von neuem Mega-Kursziel der UBS - Wie weit kann die Rally noch gehen?
IVF HARTMANN: Finanzchef verlässt das Unternehmen - Aktie fester
Suche...
eToro entdecken

AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6

48.22
CHF
-1.07
CHF
-2.17 %
12:25:27
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.06.2026 10:26:39

AIXTRON SE Equal Weight

AIXTRON
48.44 CHF 0.62%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Simon Coles geht recht optimistisch in die Berichtssaison europäischer und asiatischer Hardwareunternehmen, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. Die Erwartungen seien allerdings bereits gestiegen und selektives Vorgehen daher angesagt. Denn die Anleger achteten immer stärker darauf, inwiefern sich Investitionen in KI auch bezahlt machen, und wie stark einzelne Werte bereits gelaufen seien. Coles setzt vor allem auf Taiwan Semiconductors, SK Hynix, ASML und ASM International./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AIXTRON SE Equal Weight
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
52.52 € 		Abst. Kursziel*:
-25.74%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
52.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-25.86%
Analyst Name::
Simon Coles 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AIXTRON SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu AIXTRON SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:26 AIXTRON Equal Weight Barclays Capital
23.06.26 AIXTRON Hold Warburg Research
19.06.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.06.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 48.19 -2.23% AIXTRON SE