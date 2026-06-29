AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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AIXTRON SE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Simon Coles geht recht optimistisch in die Berichtssaison europäischer und asiatischer Hardwareunternehmen, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. Die Erwartungen seien allerdings bereits gestiegen und selektives Vorgehen daher angesagt. Denn die Anleger achteten immer stärker darauf, inwiefern sich Investitionen in KI auch bezahlt machen, und wie stark einzelne Werte bereits gelaufen seien. Coles setzt vor allem auf Taiwan Semiconductors, SK Hynix, ASML und ASM International./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Equal Weight
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
52.52 €
|
Abst. Kursziel*:
-25.74%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
52.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-25.86%
|
Analyst Name::
Simon Coles
|
KGV*:
-
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