So viel Verlust hätte eine Uniswap-Investition von vor 1 Jahr bedeutet

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Uniswap notierte am 13.08.2025 bei 12.15 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in UNI investiert hätte, befänden sich nun 82.31 Uniswap in seinem Depot. Die gehaltenen Uniswap wären am 13.08.2026 bei einem UNI-USD-Kurs von 3.467 USD 285.39 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 71.46 Prozent eingebüsst.

Das 52-Wochen-Tief von UNI liegt derzeit bei 2.396 USD und wurde am 10.06.2026 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 bei 11.42 USD.

Redaktion finanzen.net