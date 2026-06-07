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AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6

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09.06.2026 10:39:13

AIXTRON SE Hold

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Die Produktionspartnerschaft mit Rohm Semiconductor sieht Analyst Michael Kuhn eher als eine Bestätigung denn als Neugeschäft, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
56.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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