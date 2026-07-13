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AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6

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13.07.2026
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14.07.2026 06:43:25

AIXTRON SE Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Craig McDowell rechnet mit erneut starken Quartalsergebnissen des Anlagenbauers für die Chipindustrie, wie er in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der kleinen und mittelgroßen europäischen Tech-Unternehmen schrieb. Bei den Aufträgen im Optoelectronics-Bereich dürften asiatische Kunden eine größere Rolle spielen. Positive Kommentare zum Thema Galliumnitrid-Chips wären hilfreich./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 18:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Craig A McDowell 		KGV*:
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