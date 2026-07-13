AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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AIXTRON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Craig McDowell rechnet mit erneut starken Quartalsergebnissen des Anlagenbauers für die Chipindustrie, wie er in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der kleinen und mittelgroßen europäischen Tech-Unternehmen schrieb. Bei den Aufträgen im Optoelectronics-Bereich dürften asiatische Kunden eine größere Rolle spielen. Positive Kommentare zum Thema Galliumnitrid-Chips wären hilfreich./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
42.95 €
|
Abst. Kursziel*:
62.98%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
42.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63.70%
|
Analyst Name::
Craig A McDowell
|
KGV*:
-
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