Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus angesichts eines reifenden Plans für ein Ende des Ukraine-Kriegs mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Douglas Harned zweifelte am Montag, dass es sich um einen Wendepunkt für den Rüstungssektor handelt. Sollten die aktuell debattierten Entwürfe angenommen werden, könne dies noch höhere europäische Ausgaben zur Folge haben, da die russische Bedrohung in Europa dadurch eher noch zunehme./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
245.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
201.55 €
|
Abst. Kursziel*:
21.56%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
201.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.50%
|
Analyst Name::
Douglas S Harned
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
09:28
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Börse Paris in Grün: CAC 40 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Börse Paris: CAC 40 legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Schwacher Handel: CAC 40 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
20.11.25
|Euronext-Handel: CAC 40 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
20.11.25
|Optimismus in Paris: CAC 40 freundlich (finanzen.ch)
|
20.11.25
|Börse Paris: CAC 40 mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Airbus SE
|09:49
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:49
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:49
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|70.36
|-53.35%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:08
|
UBS AG
ASOS Neutral
|10:56
|
Bernstein Research
Akzo Nobel Market-Perform
|10:52
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Formycon Buy
|10:46
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
CTS Eventim Buy
|10:45
|
Bernstein Research
NVIDIA Outperform
|10:38
|
Bernstein Research
MTU Aero Engines Outperform
|10:37
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Hapag-Lloyd Hold