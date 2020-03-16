Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'655 0.2%  SPI 17'340 0.0%  Dow 46'245 1.1%  DAX 23'186 0.4%  Euro 0.9306 0.0%  EStoxx50 5'513 0.0%  Gold 4'064 -0.1%  Bitcoin 69'292 -1.3%  Dollar 0.8071 -0.1%  Öl 62.2 -0.5% 
Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

70.36
CHF
-80.48
CHF
-53.35 %
16.03.2020
SWX
24.11.2025 09:49:14

Airbus SE Outperform

Airbus
187.64 CHF -0.72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus angesichts eines reifenden Plans für ein Ende des Ukraine-Kriegs mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Douglas Harned zweifelte am Montag, dass es sich um einen Wendepunkt für den Rüstungssektor handelt. Sollten die aktuell debattierten Entwürfe angenommen werden, könne dies noch höhere europäische Ausgaben zur Folge haben, da die russische Bedrohung in Europa dadurch eher noch zunehme./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
245.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
201.55 € 		Abst. Kursziel*:
21.56%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
201.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.50%
Analyst Name::
Douglas S Harned 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:49 Airbus Outperform Bernstein Research
07.11.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
03.11.25 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Airbus SE 70.36 -53.35%