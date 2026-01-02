Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’398 0.4%  SPI 18’463 0.3%  Dow 49’316 0.1%  DAX 25’257 0.5%  Euro 0.9313 0.0%  EStoxx50 5’975 1.2%  Gold 4’485 0.2%  Bitcoin 72’479 -0.3%  Dollar 0.7998 0.1%  Öl 62.5 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Top News
Apple-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger schauen auf Bayer-Klage und Entwicklung von Krebsmedikamenten
DroneShield-Aktie legt zu: Forderung nach mehr US-Militärbudget stützt
Jim Chanos warnt: Bilanzierungsrisiken könnten Tech-Aktien und NVIDIA-Partner treffen
Suche...
eToro entdecken

Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

198.53
CHF
-2.02
CHF
-1.01 %
14:23:24
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.01.2026 13:27:20

Airbus SE Buy

Airbus
198.53 CHF -1.01%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus vor Zahlen von 230 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sehe kaum Risiken für die Markterwartungen 2025, allerdings leichte Risiken beim Ausblick auf 2026, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kennziffern des Flugzeugbauers für das vierte Quartal sollten weitgehend den Konsensschätzungen entsprechen./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 11:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Airbus SE Buy
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
240.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
210.95 € 		Abst. Kursziel*:
13.77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
213.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.41%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse