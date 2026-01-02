Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
198.53CHF
-2.02CHF
-1.01 %
14:23:24
BRXC
09.01.2026 13:27:20
Airbus SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus vor Zahlen von 230 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sehe kaum Risiken für die Markterwartungen 2025, allerdings leichte Risiken beim Ausblick auf 2026, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kennziffern des Flugzeugbauers für das vierte Quartal sollten weitgehend den Konsensschätzungen entsprechen./rob/edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 11:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Airbus SE
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
240.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
210.95 €
Abst. Kursziel*:
13.77%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
213.50 €
Abst. Kursziel aktuell:
12.41%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
