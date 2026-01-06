Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Airbus von 245 auf 240 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktien kommerzieller Luftfahrtkonzerne dürften 2026 an ihre starken Entwicklungen anknüpfen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Flugzeugnachfrage bleibe hoch und dürfte das Angebot bis nach 2030 übertreffen. Das sei gut für Boeing und Airbus. Gleichzeitig blieben alte Maschinen länger in den Flotten der Airlines, was das Geschäft rund um Wartung antreibe, was für Triebwerksbauer wie Safran, MTU und Rolls-Royce gut sei. Sein Favorit für 2026 sei Boeing, so der Experte./mis/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
240.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
207.70 €
|
Abst. Kursziel*:
15.55%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
208.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.22%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
09:28
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
09:28
|Dienstagshandel in Paris: CAC 40 zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende freundlich (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Montagshandel in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Euronext-Handel: CAC 40 zum Ende des Montagshandels stärker (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Gewinne im DAX (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Börse Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Airbus SE
|09:15
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|02.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.12.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|09:15
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|02.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.12.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|09:15
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|02.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.12.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|194.40
|0.56%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:28
|
Bernstein Research
Rolls-Royce Market-Perform
|09:26
|
Deutsche Bank AG
LANXESS Hold
|09:22
|
Bernstein Research
SAFRAN Outperform
|09:22
|
Deutsche Bank AG
CANCOM Buy
|09:19
|
Bernstein Research
MTU Aero Engines Outperform
|09:18
|
Deutsche Bank AG
FUCHS Buy
|09:17
|
Bernstein Research
Boeing Outperform