Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
70.36CHF
-80.48CHF
-53.35 %
16.03.2020
SWX
30.10.2025 14:26:44
Airbus SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus nach Quartalszahlen von 200 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) und die Barmittelentwicklung (Free Cashflow) des Flugzeugbauers hätten positiv überrascht, schrieb George McWhirter in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Erreichung der bestätigten Jahresziele hänge aber stark vom Schlussquartal ab./rob/gl/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Airbus SE
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
205.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
215.10 €
Abst. Kursziel*:
-4.70%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
213.50 €
Abst. Kursziel aktuell:
-3.98%
Analyst Name::
George McWhirter
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Airbus SE
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
12:26