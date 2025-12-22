Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Die jüngsten Kursrückgänge europäischer und US-amerikanischer Rüstungsaktien im Zuge der Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg seien nicht gerechtfertigt, schrieb Douglas S. Harned in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Egal, wie es in der Ukraine weitergehe, die Rüstungsausgaben Europas und die Waffenexporte der USA nach Europa dürften zulegen. Hinzu komme das geplante Raketenverteidigungssystem Golden Dome der USA sowie die neue Ausrichtung der US-Außenpolitik insgesamt. All das sei unter dem Strich positiv für Rüstungsunternehmen./mis/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 23:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
Unternehmen:
Airbus SE
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
245.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
196.12 €
Abst. Kursziel*:
24.92%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
196.34 €
Abst. Kursziel aktuell:
24.78%
Analyst Name::
Douglas S. Harned
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
19.12.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.ch)
19.12.25
|Handel in Paris: CAC 40 schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
19.12.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht am Freitagnachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
19.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 steigt am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
19.12.25
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
19.12.25
|Schwache Performance in Paris: So steht der CAC 40 aktuell (finanzen.ch)
19.12.25
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 startet im Minus (finanzen.ch)
18.12.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Airbus SE
|07:30
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|183.42
|0.42%
