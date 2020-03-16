Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
70.36
CHF
-66.94
CHF
-48.75 %
16.03.2020
SWX
05.09.2025 10:19:03

Airbus SE Buy

Airbus
175.03 CHF 0.11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Buy" belassen. Die August-Auslieferungszahlen entsprächen ihrer Erwartung, schrieb Chloe Lemarie am Freitag ./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 03:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 03:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Buy
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
225.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
186.38 € 		Abst. Kursziel*:
20.72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
187.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.32%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

