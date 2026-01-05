Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
147.86CHF
-1.24CHF
-0.83 %
18:00:01
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.01.2026 19:26:54
Air Liquide Outperform
Air Liquide
147.86 CHF -0.83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide vor Zahlen zum Schlussquartal 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 199 Euro belassen. Das Wachstum auf vergleichbarer Basis dürfte etwas stärker gewesen sein als im dritten Quartal, schrieb James Hooper in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Geschäftsumfeld habe sich im vierten Quartal für den Gasehersteller nicht stärker verändert./bek/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
199.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
158.26 €
|
Abst. Kursziel*:
25.74%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
157.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.38%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
|
01.01.26
|EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Air Liquide von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.12.25