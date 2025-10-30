Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
Air Liquide Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide von 200 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Gasekonzerns bleibe einer seiner bevorzugten Branchentitel und der Bewertungsaufschlag zur Branche sei gerechtfertigt, schrieb Geoff Haire in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er traut den Franzosen bis 2027 ein jährliches organisches Umsatzwachstum von 3,5 Prozent sowie von 2027 bis 2029 jährliche operative Margensteigerungen (Ebit) zu./rob/gl/tih;
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
205.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
169.42 €
|
Abst. Kursziel*:
21.00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
168.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.47%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
|
28.10.25
|Air Liquide profitiert von starker Nachfrage nach medizinischen Gasen (AWP)
|
28.10.25