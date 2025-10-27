Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
28.10.2025 10:47:16
Air Liquide Buy
Air Liquide
162.22 CHF 1.96%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Buy" belassen. Das organische Wachstum des Industriegasekonzerns habe über den Markterwartungen gelegen, schrieb Geoff Haire am Dienstag nach den Quartals-Umsatzzahlen./rob/ag/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
200.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
174.58 €
|
Abst. Kursziel*:
14.56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
175.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.18%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
Aktien in diesem Artikel
|Air Liquide S.A.
|162.06
|1.86%
