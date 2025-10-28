Air Liquide 162.00 CHF 1.82% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Air Liquide nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 204 Euro auf "Buy" belassen. Der Gasekonzern habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Chris Counihan am Dienstag. Für 2025 strebe Air Liquide weiterhin eine Steigerung der Margen sowie des währungsbereinigten Nettogewinns an./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.