Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’400 -1.0%  SPI 17’136 -0.9%  Dow 47’545 0.7%  DAX 24’257 -0.2%  Euro 0.9253 -0.1%  EStoxx50 5’701 -0.2%  Gold 3’904 -2.2%  Bitcoin 90’862 0.2%  Dollar 0.7938 -0.2%  Öl 64.7 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
TKMS-Aktie im Fokus: Kann der neue Verteidigungs-Player Rheinmetall, HENSOLDT und RENK herausfordern?
Air Liquide-Aktie in Grün: Ausblick nach leichtem Wachstum bekräftigt
Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet RWE-Aktie mit Buy
Wie viel Gewinn eine Ripple-Investition von vor 1 Jahr abgeworfen hätte
Monero: So lohnend wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewesen
Suche...
Plus500 Depot

Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

162.01
CHF
2.92
CHF
1.83 %
11:14:25
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.10.2025 09:55:15

Air Liquide Buy

Air Liquide
162.00 CHF 1.82%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Air Liquide nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 204 Euro auf "Buy" belassen. Der Gasekonzern habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Chris Counihan am Dienstag. Für 2025 strebe Air Liquide weiterhin eine Steigerung der Margen sowie des währungsbereinigten Nettogewinns an./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
204.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
173.98 € 		Abst. Kursziel*:
17.25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
175.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.45%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Air Liquide S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:55 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
09:54 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.25 Air Liquide Outperform Bernstein Research
07.10.25 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 Air Liquide Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen