Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
162.01CHF
2.92CHF
1.83 %
11:14:25
BRXC
28.10.2025 09:55:15
Air Liquide Buy
Air Liquide
162.00 CHF 1.82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Air Liquide nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 204 Euro auf "Buy" belassen. Der Gasekonzern habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Chris Counihan am Dienstag. Für 2025 strebe Air Liquide weiterhin eine Steigerung der Margen sowie des währungsbereinigten Nettogewinns an./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
204.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
173.98 €
Abst. Kursziel*:
17.25%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
175.18 €
Abst. Kursziel aktuell:
16.45%
Analyst Name::
Chris Counihan
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|09:55
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|07.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
