Bitcoin - Japanischer Yen BTC - JPY
24.02.2026 17:08:00
Strategy-Aktie fester: Überlebensstipps vom Gründer für einen Bitcoin-Bärenmarkt
Michael Saylor bleibt unbeirrt auf seinem Kurs und hält sich an zwei einfachen Grundsätzen fest, die seine Bitcoin-Strategie bestimmen - auch in turbulenten Marktphasen.
• Bitcoin-Bestand von Strategy wächst auf über 700'000 Stück
• Nach dem Allzeithoch im Oktober 2025 fällt der Bitcoin-Kurs kurzzeitig um fast 50 Prozent
Michael Saylor, der Gründer von Strategy Inc. (ehemals MicroStrategy) bleibt trotz des jüngsten Bitcoin-Absturzes bei seiner bewährten Strategie. Während viele Investoren in Zeiten hoher Volatilität nervös werden, signalisiert Saylor Vertrauen in langfristiges Halten.
Saylors Bitcoin-Plan in zwei Schritten
Am 3. Februar 2026 teilte Saylor seine Strategie für die Vorgehensweise mit Bitcoin auf X (ehemals Twitter):
The Rules of Bitcoin- Michael Saylor (@saylor) February 3, 2026
1. Buy Bitcoin
2. Don't Sell the Bitcoin
Der Unternehmer skizziert seinen Ansatz für den Umgang mit Bitcoin in zwei klaren Schritten: Zuerst Bitcoin kaufen, dann halten - ein scheinbar einfacher Leitfaden für Anleger, die langfristig in die Kryptowährung investieren wollen.
Weitere Bitcoin-Kurse von Strategy
Trotz des anhaltenden Bärenmarktes gab Strategy am 2. Februar 2026 den Kauf von 855 Bitcoin im Wert von 75,3 Millionen US-Dollar bekannt, wie die offizielle SEC-Meldung zeigt. Mit diesem Zukauf steigt der Gesamtbestand des Unternehmens demnach auf 713'502 Bitcoin - deren Gesamtwert beläuft sich nun auf 54,26 Milliarden US-Dollar.
Bitcoin-Kurs nach Allzeithoch
Anfang Oktober 2025 kletterte der Bitcoin-Kurs zeitweise auf 126'000 US-Dollar und erreichte damit neue Rekordwerte. Nur wenige Monate später, am 5. Februar 2026, brach der Kurs jedoch kurzfristig auf rund 63'500 US-Dollar ein - ein Rückgang von fast 50 Prozent, der die hohe Volatilität der Kryptowährung einmal mehr deutlich machte.
Volatilität als Chance
Noch am selben Tag der Veröffentlichung seiner Zwei-Schritte-Anleitung bekräftigte Saylor auf X seine Überzeugung in Sachen Bitcoin mit den Worten: "Volatilität ist Satoshis Geschenk an die Gläubigen." Ein Blick auf die Anfänge von Bitcoin zeigt, warum: Wer früh investierte und seine Bestände trotz der starken Kursschwankungen hielt, wurde langfristig belohnt. Die Kryptowährung hat seit ihrem Start eine beeindruckende Preisentwicklung hingelegt.
Doch wie BTC-ECHO berichtet, wäre es zu kurz gegriffen zu sagen, frühe Bitcoin-Investoren seien lediglich zur richtigen Zeit eingestiegen: Hohe Renditen waren stets mit einer starken Volatilität und Risiken verbunden. Saylor bezeichnete genau diese Kursschwankungen als das "Geschenk" von Satoshi.
Während der Bitcoin-Markt stark schwankt, hält Michael Saylor weiterhin an seiner Buy- and-Hold-Strategie fest - ein Ansatz, der sowohl Risiko als auch langfristiges Vertrauen in die Kryptowährung widerspiegelt.
Die Strategy-Aktie gewinnt an der NASDAQ zeitweise 0,78 Prozent auf 124,68 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
