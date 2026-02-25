Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’013 1.0%  SPI 19’199 0.8%  Dow 49’175 0.8%  DAX 24’986 0.0%  Euro 0.9115 0.0%  EStoxx50 6’117 0.0%  Gold 5’191 0.9%  Bitcoin 50’195 1.3%  Dollar 0.7722 -0.2%  Öl 71.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Richemont21048333
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
HENSOLDT-Aktie im Fokus: Verlängerung von CEO-Vertrag
LVMH-Aktie: Familie Arnault Mehrheitseigentümer
Rheinmetall-Aktie klettert: Offenbar Zuschlag für Drohnen-Auftrag der Bundeswehr erhalten
UBS-Aktie: Neben First Brands offenbar noch weitere Ausfälle bei UBS-Fonds
Temenos-Aktie hebt Dividende an: Gewinn steigt deutlich, Ziele für 2028 erhöht
Suche...

HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Personalie 25.02.2026 07:19:00

HENSOLDT-Aktie im Fokus: Verlängerung von CEO-Vertrag

HENSOLDT-Aktie im Fokus: Verlängerung von CEO-Vertrag

HENSOLDT bindet Vorstandschef Oliver Dörre für weitere fünf Jahre.

HENSOLDT
72.27 CHF -4.47%
Kaufen Verkaufen
Wie der im MDAX und TecDAX notierte Rüstungskonzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat Dörres Vertrag bis Jahresende 2031 verlängert. Er führt den Konzern bereits seit 2024.

"Unter seiner Führung hat das Unternehmen seine Rolle als verlässlicher Partner der Bundeswehr und internationaler Kunden weiter gestärkt und gleichzeitig die Transformation hin zu einem skalierbaren, software-getriebenen Verteidigungstechnologieanbieter konsequent vorangetrieben", sagte Aufsichtsratschef Reiner Winkler.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die HENSOLDT-Aktie zeitweise 2,51 Prozent tiefer bei 79,70 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:

Was Anleger zu Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS wissen sollten
Friedensgespräche in Genf: Kurserholung bei Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co.
HENSOLDT-Aktie im Minus: Strategische Partnerschaft mit Schwarz Digits für Cloud-Lösungen

Bildquelle: HENSOLDT

Nachrichten zu HENSOLDT

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?