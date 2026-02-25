HENSOLDT-Aktie im Fokus: Verlängerung von CEO-Vertrag

Wie der im MDAX und TecDAX notierte Rüstungskonzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat Dörres Vertrag bis Jahresende 2031 verlängert. Er führt den Konzern bereits seit 2024.

"Unter seiner Führung hat das Unternehmen seine Rolle als verlässlicher Partner der Bundeswehr und internationaler Kunden weiter gestärkt und gleichzeitig die Transformation hin zu einem skalierbaren, software-getriebenen Verteidigungstechnologieanbieter konsequent vorangetrieben", sagte Aufsichtsratschef Reiner Winkler.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die HENSOLDT-Aktie zeitweise 2,51 Prozent tiefer bei 79,70 Euro.

DOW JONES