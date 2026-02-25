HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
|
25.02.2026 07:19:00
HENSOLDT-Aktie im Fokus: Verlängerung von CEO-Vertrag
HENSOLDT bindet Vorstandschef Oliver Dörre für weitere fünf Jahre.
"Unter seiner Führung hat das Unternehmen seine Rolle als verlässlicher Partner der Bundeswehr und internationaler Kunden weiter gestärkt und gleichzeitig die Transformation hin zu einem skalierbaren, software-getriebenen Verteidigungstechnologieanbieter konsequent vorangetrieben", sagte Aufsichtsratschef Reiner Winkler.
Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die HENSOLDT-Aktie zeitweise 2,51 Prozent tiefer bei 79,70 Euro.
DOW JONES
