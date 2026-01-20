NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Air France-KLM mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 11,50 Euro neu aufgenommen. Ruairi Cullinane sieht laut seiner Einschätzung vom Dienstag bei anderen Werten im Sektor gegenwärtig ein attraktiveres Chance-Risiko-Profil, behält Air France-KLM aber auf seiner Beobachtungsliste. Makroökonomische Aufhellungen oder große Fortschritte bei unternehmerischen Maßnahmen von Air France-KLM könnten den durchschnittlichen Marktschätzungen Spielraum nach oben eröffnen. Seine Anlageempfehlung versah der Analyst mit dem Zusatz "Speculative Risk"./rob/ajx/mis;