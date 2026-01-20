AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Air France-KLM mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 11,50 Euro neu aufgenommen. Ruairi Cullinane sieht laut seiner Einschätzung vom Dienstag bei anderen Werten im Sektor gegenwärtig ein attraktiveres Chance-Risiko-Profil, behält Air France-KLM aber auf seiner Beobachtungsliste. Makroökonomische Aufhellungen oder große Fortschritte bei unternehmerischen Maßnahmen von Air France-KLM könnten den durchschnittlichen Marktschätzungen Spielraum nach oben eröffnen. Seine Anlageempfehlung versah der Analyst mit dem Zusatz "Speculative Risk"./rob/ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 11:29 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 11:30 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
11.50 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
10.61 €
|
Abst. Kursziel*:
8.34%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
10.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.90%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
