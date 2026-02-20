AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
AIR France-KLM Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die größte Veränderung in der Branche sei im vergangenen Monat gewesen, dass der CO2-Preis um 30 Prozent gesunken sei wegen einer potenziellen Abschwächung des Emissionshandels, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für Fluggesellschaften sei dies bedeutungsvoll. Das vierte Quartal lasse außerdem auf eine starke Nachfrage im Interkontinental- und Nordatlantikverkehr hoffen. Dafür habe auch Air France-KLM ermutigende Signale gesendet./tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu AIR France-KLM
|
19.02.26
|Air France-KLM takes €90mn hit from de-icing fiasco (Financial Times)
|
18.02.26
|Ausblick: AIR France-KLM legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
13.02.26
|Air France-KLM warns EU climate rules would halve Asia flights (Financial Times)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
31.01.26
|So schätzen Analysten die AIR France-KLM-Aktie ein (finanzen.net)
|
15.01.26
|EuGH-Urteil zu Flugausfall: Airline muss auch Provision erstatten - AIR France-KLM-Aktie im Plus (AWP)
|
31.12.25
|Dezember 2025: So schätzen Experten die AIR France-KLM-Aktie ein (finanzen.net)
|
30.11.25
|Analysten sehen für AIR France-KLM-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
Analysen zu AIR France-KLM
|11:05
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|07:23
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|06:49
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|19.02.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|11.67
|-2.34%
