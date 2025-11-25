AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
AIR France-KLM Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 8 auf 14 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Bei der Lufthansa und Air France-KLM rechnen sie mit besseren Bedingungen im Langstreckenbereich und sehen Margenpotenzial./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
10.58 €
|
Abst. Kursziel*:
32.33%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
11.27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.22%
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-
