Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’806 -0.2%  SPI 17’607 -0.3%  Dow 47’716 0.6%  DAX 23’700 -0.6%  Euro 0.9323 0.0%  EStoxx50 5’649 -0.3%  Gold 4’253 0.9%  Bitcoin 69’496 -4.3%  Dollar 0.8026 -0.2%  Öl 63.4 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Schweizer Anlegerinnen und Anleger greifen immer mehr zu ETFs
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Milliarden-Spende: Google-Gründer Sergey Brin verschenkt Alphabet-Aktien
Goldpreis klettert auf Höchststand seit sechs Wochen
Rohstoffe im November 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Suche...

AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770

10.60
CHF
0.76
CHF
7.70 %
09:20:09
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.12.2025 07:07:51

AIR France-KLM Overweight

AIR France-KLM
10.60 CHF 7.70%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 8 auf 14 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Bei der Lufthansa und Air France-KLM rechnen sie mit besseren Bedingungen im Langstreckenbereich und sehen Margenpotenzial./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
14.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
10.58 € 		Abst. Kursziel*:
32.33%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
11.27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.22%
Analyst Name::
Harry Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AIR France-KLM

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten