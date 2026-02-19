AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
11.75CHF
1.22CHF
11.53 %
12:44:16
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.02.2026 11:05:00
AIR France-KLM Neutral
AIR France-KLM
11.75 CHF 11.53%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 11,05 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate für das abgelaufene Jahr seien auf operativer Ebene und unter dem Strich stärker als erwartet, schrieb Jarrod Castle am Donnerstag. Gemeinsam mit einem beruhigenden Ausblick dürfte sich dies positiv auf den Aktienkurs auswirken./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Neutral
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
11.05 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
12.89 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.27%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
12.91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.37%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
