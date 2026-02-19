AIR France-KLM 11.75 CHF 11.53% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 11,05 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate für das abgelaufene Jahr seien auf operativer Ebene und unter dem Strich stärker als erwartet, schrieb Jarrod Castle am Donnerstag. Gemeinsam mit einem beruhigenden Ausblick dürfte sich dies positiv auf den Aktienkurs auswirken./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:20 / GMT



