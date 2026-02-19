Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770

11.75
CHF
1.22
CHF
11.53 %
12:44:16
BRXC
19.02.2026

AIR France-KLM Neutral

AIR France-KLM
11.75 CHF 11.53%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 11,05 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate für das abgelaufene Jahr seien auf operativer Ebene und unter dem Strich stärker als erwartet, schrieb Jarrod Castle am Donnerstag. Gemeinsam mit einem beruhigenden Ausblick dürfte sich dies positiv auf den Aktienkurs auswirken./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

