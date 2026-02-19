AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
AIR France-KLM Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 14,50 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den überraschend starken Zahlen der Fluggesellschaft habe die Aktie deutlich Luft nach oben, schrieb Harry Gowers in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht. Die bessere Entwicklung der Ticketpreise dürfte 2026 anhalten. Die angepeilte operative Ergebnismarge (Ebit) von rund sieben Prozent erscheine locker erreichbar, und der Barmittelzufluss sollte sich klar verbessern./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AIR France-KLM
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
12.73 €
Abst. Kursziel*: 33.54%
33.54%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
13.18 €
Abst. Kursziel aktuell: 29.03%
29.03%
Analyst Name::
Harry J Gowers
KGV*: -
-
