AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770

11.95
CHF
1.42
CHF
13.44 %
19.02.2026
BRXC
20.02.2026 06:49:12

AIR France-KLM Overweight

AIR France-KLM
11.95 CHF 13.44%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 14,50 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den überraschend starken Zahlen der Fluggesellschaft habe die Aktie deutlich Luft nach oben, schrieb Harry Gowers in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht. Die bessere Entwicklung der Ticketpreise dürfte 2026 anhalten. Die angepeilte operative Ergebnismarge (Ebit) von rund sieben Prozent erscheine locker erreichbar, und der Barmittelzufluss sollte sich klar verbessern./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
12.73 € 		Abst. Kursziel*:
33.54%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
13.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.03%
Analyst Name::
Harry J Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

