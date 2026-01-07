AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
11.27CHF
-0.06CHF
-0.55 %
15:38:18
BRXC
07.01.2026 14:26:16
AIR France-KLM Overweight
AIR France-KLM
11.27 CHF -0.55%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 14,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Harry Gowers hob in einem Mittwoch vorliegenden Ausblick auf das vierte Quartal der Fluggesellschaft seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) in den Jahren 2025 und 2026 an. Grund seien niedrigere Treibstoffkosten und etwas bessere Ticketpreise im Schlussquartal./ajx/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 22:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AIR France-KLM
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
14.50 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
12.21 €
Abst. Kursziel*:
18.76%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
12.22 €
Abst. Kursziel aktuell:
18.66%
Analyst Name::
Harry Gowers
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
