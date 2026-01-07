AIR France-KLM 11.27 CHF -0.55% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 14,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Harry Gowers hob in einem Mittwoch vorliegenden Ausblick auf das vierte Quartal der Fluggesellschaft seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) in den Jahren 2025 und 2026 an. Grund seien niedrigere Treibstoffkosten und etwas bessere Ticketpreise im Schlussquartal./ajx/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 22:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.