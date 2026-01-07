Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770

AIR France-KLM Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 14,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Harry Gowers hob in einem Mittwoch vorliegenden Ausblick auf das vierte Quartal der Fluggesellschaft seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) in den Jahren 2025 und 2026 an. Grund seien niedrigere Treibstoffkosten und etwas bessere Ticketpreise im Schlussquartal./ajx/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 22:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
14.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
12.21 € 		Abst. Kursziel*:
18.76%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
12.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.66%
Analyst Name::
Harry Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

