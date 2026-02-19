AIR France-KLM 11.95 CHF 13.44% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM nach Zahlen von 11,50 auf 13 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Bei der Fluggesellschaftsgruppe sei die Perspektive klarer geworden dank gut ausgeführter Kostensenkungen, schrieb Alex Irving am Donnerstagabend. Er bevorzugt aber den Konkurrenten IAG wegen der stärkeren Stellung auf den Transatlantikrouten und potenziellen Mittelrückflüssen an die Aktionäre./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 22:38 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.