07.08.2025 13:07:45
AIR France-KLM Hold
AIR France-KLM
10.41 CHF 13.56%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 10 auf 12 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den unerwartet starken Quartalszahlen der europäischen Netzwerk-Fluggesellschaften habe er seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2025 erhöht, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sein "Top Pick" bleibt IAG./edh/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
12.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
13.26 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.47%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
13.23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.30%
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AIR France-KLM
|
31.07.25
|AIR France-KLM-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli (finanzen.net)
|
31.07.25
|Air Europa: Air France-KLM steigt aus, Lufthansa zögert - Aktien höher (AWP)
|
30.07.25
|Ausblick: AIR France-KLM legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.07.25
|Portugal: Airline TAP soll privatisiert werden - Lufthansa und Air France-KLM interessiert (Spiegel Online)
|
04.07.25
|Air France-KLM-Aktie in Grün: Air France-KLM stockt bei SAS auf (AWP)
|
04.07.25
|Air France-KLM to take majority stake in Scandinavian Airlines (Financial Times)
|
30.06.25
|Juni 2025: Experten empfehlen AIR France-KLM-Aktie mehrheitlich zu halten (finanzen.net)
Analysen zu AIR France-KLM
|13:07
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|04.08.25
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
