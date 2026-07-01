Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
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Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die anstehenden Zahlen dürften ein schwieriges zweites Quartal des Supermarktbetreibers belegen, schrieb William Woods am Freitag nach Gesprächen mit dem Unternehmen. Seine Schätzungen für die vergleichbare Umsatzentwicklung und das operative Ergebnis (Ebit) lägen unter den Konsensprognosen. Woods senkte seine Jahresannahme für das Ergebnis je Aktie um 3 Prozent./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
35.88 €
|
Abst. Kursziel*:
5.91%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
35.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.85%
|
Analyst Name::
William Woods
|
KGV*:
-