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Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

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06.07.2026 11:50:36

Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform

Ahold Delhaize
33.00 CHF 0.17%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die anstehenden Zahlen dürften ein schwieriges zweites Quartal des Supermarktbetreibers belegen, schrieb William Woods am Freitag nach Gesprächen mit dem Unternehmen. Seine Schätzungen für die vergleichbare Umsatzentwicklung und das operative Ergebnis (Ebit) lägen unter den Konsensprognosen. Woods senkte seine Jahresannahme für das Ergebnis je Aktie um 3 Prozent./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 16:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
35.88 € 		Abst. Kursziel*:
5.91%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
35.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.85%
Analyst Name::
William Woods 		KGV*:
-
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