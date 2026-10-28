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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

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28.10.2026 08:59:02

Adyen BV Parts Sociales Overweight

Adyen B.V. Parts Sociales
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1350 Euro auf "Overweight" belassen. Die Umsatzdynamik des Zahlungsabwicklers sei höher als erwartet, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Höhere Investitionen belasteten aber die Marge. Letzteres dürfte den Markt enttäuschen./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:23 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
1’350.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
839.60 € 		Abst. Kursziel*:
60.79%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
839.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
60.83%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
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08:27 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
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