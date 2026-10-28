Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
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28.10.2026 08:59:02
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Adyen B.V. Parts Sociales
774.14 CHF -11.44%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1350 Euro auf "Overweight" belassen. Die Umsatzdynamik des Zahlungsabwicklers sei höher als erwartet, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Höhere Investitionen belasteten aber die Marge. Letzteres dürfte den Markt enttäuschen./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
1’350.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
839.60 €
|
Abst. Kursziel*:
60.79%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
839.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60.83%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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