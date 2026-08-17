Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
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18.08.2026 06:44:17
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Adyen B.V. Parts Sociales
954.70 CHF -5.51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adyen mit einem Kursziel von 1350 Euro auf "Overweight" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe mit den jüngsten Geschäftszahlen die eigene Planung sowie die Konsensschätzungen übertroffen und Marktanteile bei wichtigen Kunden gewonnen, schrieb Sandeep Deshpande am Montagabend. Dies sollte helfen, bei den Investoren Vertrauen zurückzugewinnen./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 19:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
1’350.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1’027.80 €
|
Abst. Kursziel*:
31.35%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1’026.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.50%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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