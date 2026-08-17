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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

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17.08.2026
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18.08.2026 06:44:17

Adyen BV Parts Sociales Overweight

Adyen B.V. Parts Sociales
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adyen mit einem Kursziel von 1350 Euro auf "Overweight" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe mit den jüngsten Geschäftszahlen die eigene Planung sowie die Konsensschätzungen übertroffen und Marktanteile bei wichtigen Kunden gewonnen, schrieb Sandeep Deshpande am Montagabend. Dies sollte helfen, bei den Investoren Vertrauen zurückzugewinnen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 19:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
1’350.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1’027.80 € 		Abst. Kursziel*:
31.35%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1’026.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.50%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
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06:44 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
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