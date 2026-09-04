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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

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Lohnende Adyen BV Parts Sociales-Anlage? 04.09.2026 10:02:29

EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte eine Adyen BV Parts Sociales-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Adyen BV Parts Sociales-Einstiegs gewesen.

Adyen B.V. Parts Sociales
979.36 CHF 0.10%
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Adyen BV Parts Sociales-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Adyen BV Parts Sociales-Papier 2’670.00 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Adyen BV Parts Sociales-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.745 Adyen BV Parts Sociales-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.09.2026 3’906.37 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1’043.00 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 60.94 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Adyen BV Parts Sociales eine Marktkapitalisierung von 32.91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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