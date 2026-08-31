August 2026: Experten empfehlen Adyen BV Parts Sociales-Aktie mehrheitlich zum Kauf

8 Analysten gaben ihre Einschätzung der Adyen BV Parts Sociales-Aktie preis.

8 Experten empfehlen die Adyen BV Parts Sociales-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 1.358,13 EUR für die Adyen BV Parts Sociales-Aktie, was einem Anstieg von 267,73 EUR zum aktuellen EAM-Kurs von 1.090,40 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 1.350,00 EUR 23,81 18.08.2026 Deutsche Bank AG 1.350,00 EUR 23,81 14.08.2026 UBS AG 1.400,00 EUR 28,39 14.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 1.850,00 EUR 69,66 14.08.2026 Jefferies & Company Inc. 1.233,00 EUR 13,08 14.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 1.350,00 EUR 23,81 13.08.2026 Jefferies & Company Inc. 1.166,00 EUR 6,93 13.08.2026 Jefferies & Company Inc. 1.166,00 EUR 6,93 04.08.2026

Redaktion finanzen.ch