EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Adyen BV Parts Sociales-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde die Adyen BV Parts Sociales-Aktie an der Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs des Adyen BV Parts Sociales-Papiers betrug an diesem Tag 786.60 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.271 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 1’079.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’372.49 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37.25 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Adyen BV Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 33.95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch