Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
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18.09.2026 10:02:29
EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren Adyen BV Parts Sociales-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Am 18.09.2025 wurde die Adyen BV Parts Sociales-Aktie an der Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1’395.20 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.717 Adyen BV Parts Sociales-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (913.30 EUR), wäre das Investment nun 654.60 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34.54 Prozent verringert.
Alle Adyen BV Parts Sociales-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28.98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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