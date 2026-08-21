Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
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21.08.2026 10:02:26
EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Adyen BV Parts Sociales-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Das Adyen BV Parts Sociales-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1’443.40 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.069 Adyen BV Parts Sociales-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 73.63 EUR, da sich der Wert einer Adyen BV Parts Sociales-Aktie am 20.08.2026 auf 1’062.80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26.37 Prozent verringert.
Adyen BV Parts Sociales wurde am Markt mit 33.41 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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