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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

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28.10.2026 08:27:04

Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1233 Euro auf "Buy" belassen. Der Zahlungsabwickler habe die Erwartungen im dritten Quartal auf den ersten Blick klar getoppt, schrieb Hannes Leitner am Mittwochmorgen. Die gekappte Margenguidance resultiere wohl aus höheren Investitionen in Talon. Der Experte rechnet dennoch mit einer positiven Kursreaktion./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1’233.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
836.30 € 		Abst. Kursziel*:
47.44%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
838.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47.01%
Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
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08:27 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
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