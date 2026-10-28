Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
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Adyen BV Parts Sociales Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1233 Euro auf "Buy" belassen. Der Zahlungsabwickler habe die Erwartungen im dritten Quartal auf den ersten Blick klar getoppt, schrieb Hannes Leitner am Mittwochmorgen. Die gekappte Margenguidance resultiere wohl aus höheren Investitionen in Talon. Der Experte rechnet dennoch mit einer positiven Kursreaktion./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1’233.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
836.30 €
|
Abst. Kursziel*:
47.44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
838.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.01%
|
Analyst Name::
Hannes Leitner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
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