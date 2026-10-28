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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1233 Euro auf "Buy" belassen. Der Zahlungsabwickler habe die Erwartungen im dritten Quartal auf den ersten Blick klar getoppt, schrieb Hannes Leitner am Mittwochmorgen. Die gekappte Margenguidance resultiere wohl aus höheren Investitionen in Talon. Der Experte rechnet dennoch mit einer positiven Kursreaktion./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.